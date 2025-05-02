Ege Kökenli'den yeni hamilelik kareleri
Anne olmak için gün sayan oyuncu Ege Kökenli, sosyal medya hesabından karnının belirginleştiği hamilelik fotoğraflarını paylaştı
29 Temmuz 2022'de Lior Ahituv ile hayatını birleştiren oyuncu Ege Kökenli, bir süre önce hamile olduğunu duyurarak takipçilerine müjdeli haberi vermişti.
Şimdilerde anne olmak için sabırsızlanan Kökenli, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni karelerle hamileliğinin keyfini çıkarıyor.
Bebeğinin cinsiyetini henüz sevenleriyle paylaşmayan ünlü oyuncu, karnının belirginleştiği yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı. Paylaşımına ise "Yazı seviyorum" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram