Ege Karabenli, Mr. World yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek
5-23 Kasım'da Vietnam'da gerçekleşecek olan dünya çapındaki erkek güzellik yarışması Mr. World'de Türkiye'yi Ege Karabenli temsil edecek
- 1
İlk kez 1996'da Türkiye'de düzenlenen Mr. World yarışması, bu yıl Vietnam’da dünyanın dört bir yanından katılımcılarla gerçekleşecek. Türkiye’yi bu yılki yarışmada 26 yaşındaki kişisel antrenör, model ve oyuncu Ege Karabenli temsil edecek.
- 2
Ege Karabenli, daha önce Miss & Mr Model of Turkey 2018 Yarışması'nın Future kategorisine seçilmişti.
- 3
Şimdi ise Mr. World yarışmasına katılacak olmanın mutluluğunu sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile ifade etti. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
-
- 4
Herkese merhaba! Hemen ufak bir bilgi vererek başlayayım; Kasım ayında Vietnam’da düzenlenecek Mr. World yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğim. Yaklaşık iki buçuk aydır bu yarışma için hazırlanıyorum ve gerçekten heyecanlıyım. Daha önce bir yarışmaya katılmıştım ve modellik kariyerime öyle adım atmıştım, ancak bu deneyim çok farklı bir seviyede.
- 5
Dünyanın dört bir yanından ülkelerini temsil etmek için gelen birçok gençle farklı kategorilerde yarışacağız. Umarım benim için güzel bir deneyim olur. Desteklerinizi bekliyorum ve yarışma sürecini güncel olarak paylaşacağım. Oraya vardığımda yeniden sizlerle yeni videolar paylaşacağım.
- 6
Öte yandan yarışma için Vietna'a giden Karabenli, yaptığı bir diğer paylaşımda, "Çok sıcak bir karşılama oldu. Gördüğünüz gibi, resmen ter döküyorum" ifadelerini kullanarak, yaşadığı sıcak havayı esprili bir dille aktardı.
Fotoğraflar: Instagram
-