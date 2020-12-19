Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.13'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,35 kilometre derinlikte olduğu ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 155,72 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

DENİZLİ'DE 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan gece 23.19'da Denizli'nin Çeltikçi ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ