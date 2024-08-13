Ege'den Balkan esintisi
2025'te Best of çıkarmaya hazırlanan Ege'nin albüm için hazırladığı 4'üncü şarkı 'Bana Biraz Aşktan Söz Et' dijital müzik marketlerde yerini aldı
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Ege'nin yeni şarkısı 'Bana Biraz Aşktan Söz Et'in söz ve müziği Taner Çetin Pehlivan'a ait. Şarkının düzenlemesini Erol Temizel yaparken, klibin yönetmenliğini Yavuz Selim Kılınç üstlendi.
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Şarkının eski versiyonunu bozmadan yenilenmiş sound ile projeyi hazırlayan Ege, bu defa ritmi daha yüksek tutmak adına Balkan nefesli enstrümanlarını kullanmayı tercih etti.
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Eski dinleyicisini kaybetmemek, yeni dinleyecekleri yakalamak arasında denge kuran şarkı, yumuşak melodik formu ve ritmik soundu ile zirveye göz kırpıyor.
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