Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 25 Şubat Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi meydana gelen depremlerin ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini anlık olarak paylaşıyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son dakika deprem listesi haberimizde....
AFAD SON DEPREMLER - 25 ŞUBAT 2022
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 25 ŞUBAT 2022
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.02.25 09:03:14 37.0580 28.5788 9.8 -.- 1.3 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.02.25 08:59:42 37.8618 26.7987 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.02.25 08:06:33 37.0760 28.5720 2.4 -.- 3.0 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.02.25 07:56:57 38.7383 43.2225 5.0 -.- 2.7 -.- OZYURT-(VAN) İlksel
2022.02.25 07:36:21 36.7523 28.2188 70.0 -.- 3.3 3.2 OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.02.25 06:52:51 37.0600 28.2497 10.0 -.- 1.3 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2022.02.25 06:37:09 37.0535 28.5675 11.2 -.- 1.7 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.02.25 06:32:20 37.0667 28.5722 11.4 -.- 1.4 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.02.25 06:28:16 37.0500 28.6010 15.3 -.- 1.2 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.02.25 06:26:58 37.0542 28.5618 11.2 -.- 1.7 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.02.25 06:15:36 39.9803 42.5663 5.0 -.- 2.4 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2022.02.25 06:12:25 39.9615 42.5737 5.0 -.- 3.2 3.3 KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2022.02.25 06:08:36 38.0608 38.2008 11.0 -.- 2.3 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2022.02.25 05:51:52 37.0580 28.5662 18.4 -.- 1.3 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.02.25 05:48:36 37.0830 28.5648 1.3 -.- 1.6 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.02.25 05:36:55 40.8160 28.0733 5.2 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.02.25 05:34:35 37.0828 28.5645 7.9 -.- 2.2 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.02.25 04:54:20 37.0673 28.5533 9.0 -.- 1.6 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.02.25 04:51:57 37.0555 28.5738 12.9 -.- 1.9 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.02.25 04:42:10 37.0718 28.5740 9.4 -.- 2.7 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.02.25 04:34:25 37.0727 28.5598 8.3 -.- 3.3 3.3 BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.02.25 04:18:15 37.0822 28.5725 7.9 -.- 1.7 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.02.25 04:10:59 37.1182 28.6258 8.8 -.- 1.6 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.25 04:08:31 40.8190 28.0747 12.0 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.02.25 04:03:59 37.0690 28.5628 6.7 -.- 3.5 3.5 BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.02.25 03:41:23 37.8597 37.5058 5.0 -.- 2.1 -.- SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2022.02.25 03:21:41 37.0645 28.5577 10.6 -.- 1.8 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.02.25 03:17:22 37.0808 28.5685 1.2 -.- 2.1 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.02.25 03:07:24 39.9767 37.0212 5.9 -.- 1.7 -.- CELTEK-(SIVAS) İlksel
2022.02.25 01:55:23 37.0553 28.3413 2.0 -.- 1.3 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.25 01:40:12 38.2432 27.2583 7.1 -.- 1.4 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2022.02.25 01:32:49 37.0850 28.4022 4.8 -.- 2.8 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.25 00:45:34 37.0652 28.3808 4.4 -.- 2.1 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.25 00:38:14 37.8442 29.2330 5.0 -.- 2.1 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2022.02.25 00:23:27 36.6895 28.2918 7.0 -.- 1.4 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.02.25 00:19:11 36.9522 40.7292 10.2 -.- 2.2 -.- SENYURT-KIZILTEPE (MARDIN) İlksel
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