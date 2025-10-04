Ege Aydan: Bu rol benim için oldukça kıymetliydi

Ege Aydan, 17 Ekim’de vizyona girmeye hazırlanan 'Senden Kalan' filminde bir başhekim olan 'Kemal'i canlandırıyor. Yapımcılığını Alpaslan Akman, Bilal Fırat Fendoğlu ve Yunus Akman’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Ümit Gündoğdu otururken senaryosu ise Bektaş Topaloğlu imzası taşıyor.

Filmde yıldızlı ve parıltılı bir yaşam sürerken hayatın karanlık gerçekleriyle yüzleşen bir hastanın yanında yer alan sıra dışı bir doktoru oynadığını belirten Aydan, canlandırdığı karakterle ilgili; "Hastanın içinde bulunduğu psikolojik duruma özen gösteren, duyarlı ve alışılmışın dışında bir başhekimi canlandırıyorum. Bu rol benim için oldukça kıymetliydi" dedi.

Çekim sürecine de değinen usta oyuncu, sahnelerinin aynı hafta içinde çekilmesinin kendisine büyük bir avantaj sağladığını ifade ederek; “Tüm sahnelerimin aynı hafta içinde çekilmesi, iç ve dış aksiyon devamlılığımı daha sağlam kurmama imkân verdi. Yönetmenimizin yer yer özgür bırakan yaklaşımı sayesinde daha rahat, daha yaratıcı ve güvenli bir çalışma ortamında yer aldım. Kendisine bu nedenle sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Set atmosferinden de bahseden Aydan, rol arkadaşlarıyla uyumlu bir süreç geçirdiklerini dile getirerek; "Birlikte çalıştığım oyuncu arkadaşlarımla zaten daha önce de yollarımız kesişmişti. Bu nedenle çekimler sırasında tatlı bir uyum yakaladık. Ayrıca kamera arkasında uzun zamandır görmediğim birçok emekçi dostumu görmek bana çok iyi geldi" dedi. Her hikâyenin benzer paralellikler taşısa da aslında gerçek yaşanmışlıklardan ilham aldığını vurgulayan Aydan, "Her biri yaşanmış gerçek öykülerdir. Bu nedenle hikâyeyi içtenlikle sahiplendim" diyerek sözlerini, tamamladı. 'Senden Kalan' 17 Ekim’de sinemaseverler ile buluşacak.