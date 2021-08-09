Bankaların ATM'leri, mobil bankacılık uygulamaları ya da internet bankacılığı üzerinden para transferi yaparken alınan EFT ücretleri artı. EFT yapması gereken vatandaşlar kararın mobil bankacılık uygulamalarını etkileyip etkilemediğini merak ediyor. İşte 2021 EFT ücretleri...
EFT NEDİR?
EFT’nin açılımı 'Elektronik Fon Transferi'dir. EFT kısaca banka hesapları arası para transferi yapma sistemidir. EFT sistemi 1992 yılında kurulmuştur. Hangi bankanın müşterisi olursanız olun EFT ile bankalar arası para aktarımı yapabilirsiniz. Yani EFT SİSTEMİ aynı banka üzerinden yapılan TL aktarımda değil başka bankalara TL aktarımı yaparken kullanılır.
EFT işlemi banka ATM'lerinden, mobil bankacılık ve internet bankacılığı şubelerinden İBAN Numarası ve hesap numarası ile yapılabilir.
EFT SAATLERİ NEDİR?
EFT yapabilmek için bankaların çalışma saatlerini dikkate almalısınız. Yani 9.00 - 17.00 saatleri arasında yapılabiliyor, hafta sonları VE mesai saatleri dışında EFT işlemi yapılamıyor.
EFT ÜCRETLERİ ARTTI!
Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklik uyarınca, banka ATM’lerinden gerçekleştirilen 1000 TL’nin altındaki EFT işlemlerinde 2 TL olan ücret tutarı 4 TL’ye çıkartıldı. Transfer işlemi tutarının 1000 TL ile 50 bin TL arasında olması durumunda ATM’lerden yapılan EFT işlem ücreti ise 5 TL’den 8 TL’ye yükseltildi. Diğer kanallardan gerçekleştirilen EFT işlem ücretlerinde değişiklik yapılmadı. İşlem ücretlerinin artırılmasına ilişkin değişiklik bugünden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
EFT işlemlerinden alınan ücret, işlem tutarının 1000 TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL, ATM dışındaki diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL olarak uygulanmaya devam edecek. İşlem tutarı 1000 TL ile 50 bin TL arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL ve 10 TL olarak uygulanıyor.
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