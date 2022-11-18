Dünya spor tarihinin efsane ismi, milli halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının 5´inci yıl dönümünde Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı. Milli haltercinin kabrine karanfiller bırakılırken; birçok kurum ve kişi de anma törenine çelenk gönderdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından efsane sporcunun anma töreni, kabri başında Kur´an-ı Kerim okunarak ve dualar edilerek sona erdi. Anma törenine; Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Naim Süleymanoğlu Lisesi öğrencileri, Süleymanoğlu'nun ailesi, genç sporcular ve çok sayıda seveni katıldı.



Törende açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, "Bir büyük şampiyonu, bir büyük Türk´ü anma için buradayız. Naim Süleymanoğlu´nun sportif kişiliğinin yanı sıra başta Bulgaristan Türklüğü olmak üzere dünya Türklüğüne, cesaretiyle, baş kaldırısıyla, sportif başarılarıyla çok önemli katkıları olmuştur. Bunları anmamak hatırasına haksızlıktır. Her ülke kahramanlar yetiştirir ama spor tarafında Naim gibi bir şampiyona, Naim gibi bir öndere sahip olmayı Türk devleti olarak bugüne kadar hep gururla taşıdık ve bundan sonra da taşımaya ve anmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ise "Naim Süleymanoğlu 3 defa olimpiyat şampiyonu 7 defa dünya ve Avrupa şampiyonu, 46 dünya rekoru kırmış olabilir; çok büyük başarılar elde etmiş olabilir, bu başarıların hepsini yarım asıra sığdırdı ama Naim öyle bir şey yaptı ki, Bulgaristan´da zulme maruz kalan vatandaşlarımızın nefesi oldu ve tüm dünyaya duyurdu. Onu hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.



Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de açıklamasında şunları söyledi:



"Çok başarılı bir sporcu ve bunun yanında kocaman bir yüreği olan güçlü bir devrimci. Yaşadığı ülkedeki zulmü durdurmak ve sonlandırmak için görkemli bir yaşamı bırakıp bilinmezi tercih etti. Bulgaristan´da zulüm gören insanların kurtulması için risk aldı. İşte milyonların gönlünü de belki böyle kazandı. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun."