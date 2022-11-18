Dünya spor tarihinin efsane ismi, milli halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının 5´inci yıl dönümünde Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı. Milli haltercinin kabrine karanfiller bırakılırken; birçok kurum ve kişi de anma törenine çelenk gönderdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından efsane sporcunun anma töreni, kabri başında Kur´an-ı Kerim okunarak ve dualar edilerek sona erdi. Anma törenine; Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Naim Süleymanoğlu Lisesi öğrencileri, Süleymanoğlu'nun ailesi, genç sporcular ve çok sayıda seveni katıldı.
Törende açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, "Bir büyük şampiyonu, bir büyük Türk´ü anma için buradayız. Naim Süleymanoğlu´nun sportif kişiliğinin yanı sıra başta Bulgaristan Türklüğü olmak üzere dünya Türklüğüne, cesaretiyle, baş kaldırısıyla, sportif başarılarıyla çok önemli katkıları olmuştur. Bunları anmamak hatırasına haksızlıktır. Her ülke kahramanlar yetiştirir ama spor tarafında Naim gibi bir şampiyona, Naim gibi bir öndere sahip olmayı Türk devleti olarak bugüne kadar hep gururla taşıdık ve bundan sonra da taşımaya ve anmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ise "Naim Süleymanoğlu 3 defa olimpiyat şampiyonu 7 defa dünya ve Avrupa şampiyonu, 46 dünya rekoru kırmış olabilir; çok büyük başarılar elde etmiş olabilir, bu başarıların hepsini yarım asıra sığdırdı ama Naim öyle bir şey yaptı ki, Bulgaristan´da zulme maruz kalan vatandaşlarımızın nefesi oldu ve tüm dünyaya duyurdu. Onu hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de açıklamasında şunları söyledi:
"Çok başarılı bir sporcu ve bunun yanında kocaman bir yüreği olan güçlü bir devrimci. Yaşadığı ülkedeki zulmü durdurmak ve sonlandırmak için görkemli bir yaşamı bırakıp bilinmezi tercih etti. Bulgaristan´da zulüm gören insanların kurtulması için risk aldı. İşte milyonların gönlünü de belki böyle kazandı. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!