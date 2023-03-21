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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Efsa isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

EFSA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Efsa ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Efsa adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Efsa isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

EFSA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Efsa ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Cennet ırmaklarından birinin adı. Sihirbaz, efsuncu. Şeffaf, berrak, temiz.

EFSA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Efsa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Efsa adını koymak caizdir.

EFSA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Efsa ismini kullanan 2.314 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Efsa ismini kullanan 287 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Efsa ismini kullanan 165 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Efsa ismini kullanan 81 kişi bulunmaktadır.

EFSA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Efsa adındakilerin sakin ve sessiz bir yapıları vardır. Aile ve dostluk kavramlarına önem verirler. İş hayatlarında çok başarılı olurlar; çünkü özveri ve gayret sarf ederler. Çevresindeki kişilere sımsıkı bağlı olduklarından dolayı çok fazla arkadaş edinmeyi tercih etmezler. Onlar için aşk ve sevgi önemlidir. Bir kişiye sevgi beslediklerinde dünya bambaşka bir yer olur.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk