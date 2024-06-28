Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen tarihler arasında halka arz edilen Efor Çay 26-27-28 Haziran tarihlerinde talep topladı. Belirtilen tarihler arasında taleplerini giren yatırımcılar, Efor Çay halka arz sonuçları ile kişi başına düşen lot miktarını araştırmaya başladı. Peki, "Efor Çay halka arz sonuçları açıklandı mı? Efor Çay kaç lot verir, ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Efor Çay hissenin borsada işlem göreceği tarihe ilişkin tüm ayrıntılar...