Efeler Ligi'nde 10. hafta

Ligde 10. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

15.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Hatay Merkez)

26 Kasım Cumartesi:

14.30 Spor Toto-Altekma (TVF Başkent)

15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVI-Cizre Belediyespor (Bursa Cengiz Göllü)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD (İstanbul Burhan Felek Vestel)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Tokat Ali Yücel)

16.00 Arkas Spor- Develi Belediyespor (İzmir Atatürk)

18.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (TVF Başkent)