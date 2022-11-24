Efeler Ligi'nde 10. hafta

Ligde 10. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
15.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Hatay Merkez)
26 Kasım Cumartesi:
14.30 Spor Toto-Altekma (TVF Başkent)
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVI-Cizre Belediyespor (Bursa Cengiz Göllü)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD (İstanbul Burhan Felek Vestel)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Tokat Ali Yücel)
16.00 Arkas Spor- Develi Belediyespor (İzmir Atatürk)
18.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (TVF Başkent)