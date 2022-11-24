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Efeler Ligi'nde 10. hafta

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 10. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Giriş: 24.11.2022 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
Efeler Ligi'nde 10. hafta

Ligde 10. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

15.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Hatay Merkez)

26 Kasım Cumartesi:

14.30 Spor Toto-Altekma (TVF Başkent)

15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVI-Cizre Belediyespor (Bursa Cengiz Göllü)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD (İstanbul Burhan Felek Vestel)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Tokat Ali Yücel)

16.00 Arkas Spor- Develi Belediyespor (İzmir Atatürk)

18.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (TVF Başkent)

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