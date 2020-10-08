A Milli Takım'ın Almanya ile 3-3 berabere kaldığı maçta 2. golü atan Efecan Karaca açıklamalarda bulundu. Alanyasporlu futbolcu, "Almanya gibi güçlü bir rakibe karşı oynadık ama bizim milli takım da çok güçlü. Bu hazırlık maçı iyi bir sınav oldu. Maçın hakkı beraberlikti, müthiş mücadele gösterdik. Almanya gibi zorlu bir rakip karşısında verdiği şans için hocama teşekkür ederim. Milli Takım'da üçüncü maçım, ikinci 11'im, Almanya'ya karşı gol attım. Bu beni çok duygulandırdı. Her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum. Bir an önce bu maçı unutup, dinlenip, Rusya ve Sırbistan maçlarına hazırlanacağız. Onlar resmi maç, iyi hazırlanıyoruz. Bugün iyi bir sınav verdik, iyi hazırlık maçı yaptık. İnşallah Rusya maçına kadar hazır olup, Rusya'yı Rusya'da yenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KENAN KARAMAN'IN AÇIKLAMALARI

A Milli Takım'ın 90+4'te beraberlik golünü atan Kenan Karaman ise şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir mücadele oldu, takım iyi karakter gösterdi, 3 kere geriden geldik, Almanya gibi büyük bir takıma karşı kolay değil. Hocamız bizi maça iyi hazırladı. Şimdi Rusya ve Sırbistan maçlarına odaklanacağız. Almanya iyi oyunculara sahip. Onlarda da yeni oyuncular denendi. Oturmuş bir takım. Sistemli bir takım. Alan bıraktığımızda ne kadar tehlikeli olduklarını gördük. Biz de çok çalışık bu seviyeye gelmek istiyoruz. Milli Takım'ın geleceğini çok pozitif görüyorum. Ekip olarak pozitif bir hava yakaladık. Hem Avrupa Şampiyonası'na, hem de sonra Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak istiyoruz. Güçlü bir takım olmak, rakiplerin bize karşı zorlanmasını istiyoruz."