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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Efe Aydan: Türk basketbolunun yönetilemediğini gördük - Basketbol Haberleri

        Efe Aydan: Türk basketbolunun yönetilemediğini gördük

        Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adayı Efe Aydan, basın toplantısında basketbolun son 10 yılda geriye gittiğini vurgularken, hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:42
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        "Türk basketbolu yönetilemedi"
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        Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adayı Efe Aydan, basın toplantısı düzenledi.

        Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, Aydan'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Aytek Gürkan, Erman Kunter, Handan Özbek, Ömer Araz, Ömer Bozer, Füsun Uysal ve Özlem Karaçam katıldı.

        Efe Aydan, yaptığı açıklamada son 10 senede basketbolun hızla geriye gittiğini söyledi.

        "GÖREVE TALİBİZ"

        Kendilerini bu durumun etkilediğini ve aday olmaya karar verdiklerini belirten Aydan, "Adaylık sırasında birçok konuda toplantılar yaptık ve basketbolun hangi kanallarına destek olmamız gerektiğini gözden geçirdik. Yeni yatırımlar yapmamız gerektiğini gördük ve kulüplerin dertlerini araştırdık. Ona göre yol haritası çizdik ve kendimizi hazır hissettiğimizde karşınıza çıktık. Türk basketbolunu eski günlerine döndürmeye hazırız, bu göreve talibiz." diye konuştu.

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        "FEDERASYON BAŞKANI OLUNCA TEK BAŞIMA KARAR ALMAYACAĞIM"

        Hedeflerini 2028 Los Angeles Olimpiyatları belirlediklerini aktaran Aydan, şöyle devam etti:

        "Biz olimpiyatlarda derece kovalar duruma gelmeyi hedefliyoruz. Bugünden başlarsak şansımız olacak, buna inanıyorum. Federasyon başkanı olunca tek başıma karar almayacağım. Yönetimimizin söyleyeceği beni yönlendireceği şekilde hareket edeceğim. Federasyonumuzda 10'u asil, 11'i yedek, 21 kişilik yönetim kurulumuz olacak. Göreve geldikten sonra hata yapma durumumuz olmayacak."

        Efe Aydan, Turgay Demirel'in çarşamba günü adaylığını açıklamasını beklediklerini de dile getirerek yaptıkları hazırlıklara destek verecek herkese kapılarının açık olduğunu ifade etti.

        Aytek Gürkan ise uzun yıllar Türk basketbolunda görev yaptıklarını vurgulayarak, şunları aktardı:

        "Türk basketbolunun yönetilemediğini gördük. Milli takımları alt seviyelerde izliyorum. Oralarda gördüğüm problemler bile beni rahatsız ediyor. Bugün Türk basketbolu devletten büyük destek alıyor. 2 dönemdir sponsorlarıyla her türlü avantajlarıyla çok fazla yardım alan ve sonuçta hiçbir şey elde edememiş, Türk basketbolunun milli takımlarda çok alt seviyeye gelmesine neden olmuş bir yönetim var. Bu şudur; iyi bir yönetici değilsiniz. Hidayet çok iyi bir basketbolcu fakat çok kötü bir yöneticilik yaptı. Sevgili spor bakanına çağrı yapmak istiyorum. Olimpiyattan sonra tepkisinde çok haklıydı. Federasyonlardan hesap soracağız dedi. Basketbolun geldiği durum bizleri rahatsız etti. Basketbolun daha kötüye gideceğini gördüğümüz için bu işe girdik."

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        "YOLA ÇIKMAMIZIN NEDENİ TEKRAR ESKİ GÜNLERİMİZE GERİ DÖNMEK"

        Erman Kunter de kadın basketbolunun son dönemde çok kötü idare edildiğinin altını çizdi.

        Kunter, "Derecelere baktığınızda 2012-2016 yıllarında kadın basketbolu, kadın voleybolundan aşağıda değildi. Son dönemde ise şampiyonlara gidemiyor. Bu bile en önemli göstergelerinden. Kadın basketbolu unutuldu ve bir köşeye atıldı. Yola çıkmamızın ana nedenlerinden bir tanesi basketbolu tekrar eski günlerine döndürmek. 12 dev adam jenerasyonunu tekrar yaratmak. Ülke basketbolunu futboldan sonra en büyük bütçe ve yatırıma sahip basketbolu eski günlerine döndürmek. Basketbol federasyonunu daha iyi yöneteceğimize inanıyoruz. Eğer seçilirsek basketbolumuz bugünden çok daha iyi durumda olacak." ifadelerini kullandı.

        Handan Özbek, ekip olarak çok çalışacaklarını vurgularken Ömer Araz, ekonomik açıdan milli takımları destekleyebilecek yeni projeler geliştirdiklerini kaydetti.

        Ömer Bozer, şeffaf ve dürüst bir yönetim anlayışında olacaklarını aktarırken Füsun Uysal, sağlık alanında özellikle altyapılarda önemli adımlar atacaklarını dile getirdi.

        Özlem Karaçam da seçim sürecinde yasaya ve yönetmeliğe aykırı uygulamalar yaşandığını ve mevcut federasyonun çok kötü durumda olduğunu anlattı.

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