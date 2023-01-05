Edward Norton’ın Pocahontas’ın soyundan geldiği ortaya çıktı
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Madeline Halpert | BBC News, New York
Aktör Edward Norton, çocukluğunda ailesinden Amerikan yerlisi Pocahontas’ın akrabaları olduğuna dair hikayeler duysa da bunların söylenti olduğunu düşünüyordu.
Fakat ABD kanalı PBS’teki Finding Your Roots (Kökenlerini Bulmak) adlı programda, bunun gerçek olduğunu öğrendi.
Programın tarihçisi Henry Louis Gates Jr. “Pocahontas senin 12. dereceden büyükannen” dedi.
Her hafta yayınlanan programda, ünlülerin kökenleri araştırılıyor.
Salı günü yayınlanan yeni sezonun ilk programında Norton, bir yerli kabilesinin lideri olan Şef Powhatan’ın kızı Pocahontas’ın soyundan geldiğini öğrendi.
Pocahontas 5 Nisan 1614’te Virginia’nın Jamestown kentinde kolonici John Rolfe ile evlendiğinde, Shakespeare daha ölmemişti.
Pocahontas Mart 1617’de, Rolfe ise ondan beş yıl sonra öldü.
Dr. Linwood Custalow ve Angela Daniel’ın 2007’de yayımladığı The True Story of Pocahontas: The Other Side of History (Pocahontas’ın Gerçek Hikayesi: Tarihin Diğer Tarafı) adlı kitapta Pocahontas’ın kaçırılıp John Rolfe ile evlendirilmeden önce Kocoum adlı bir yerliyle evli olduğu ve bir çocuğunun bulunduğu yer alıyordu.
Smithsonian Ulusal Amerikan Yerlileri Müzesi’ne göre bu kitaptaki bilgiler hem sözlü hem de yazılı tarihsel belgelerle destekleniyor.
Norton’un bu bilgiyi öğrendiği anlar, sunucu Gates’in Twitter hesabında da paylaşıldı.
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Edward Norton’ın Pocahontas’ın soyundan geldiği ortaya çıktı/edward-nortonin-pocahontasin-soyundan-geldigi-ortaya-cikti-3553415
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