Edremit'te belediye halk ekmek satışını durdurdu

İHA

Van'ın Edremit Belediyesi'nden "halk ekmek" satışına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"2020 yılında itibaren sunmuş olduğumuz halk ekmek hizmeti; tedarikçi firmanın sözleşme şartlarına uymaması ve belediyemiz onayı olmadan zam yapılması sebebiyle durdurulmuştur. Söz konusu hizmetimizin devam etmesi için yeniden ihaleye çıkılmış olup, hizmetimize kaldığımız yerden en kısa sürede devam edilecektir. Halkımızın sağlıklı ve ekonomik halk ekmek hizmeti alması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."