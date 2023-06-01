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Edremit'te belediye halk ekmek satışını durdurdu

Van'ın Edremit Belediyesi, onayları olmadan halk ekmek fiyatına zam yapıldığı gerekçesiyle hizmetin durdurulduğunu açıkladı

Giriş: 01.06.2023 - 14:58 | Güncelleme: ABONE OL
Edremit'te belediye halk ekmek satışını durdurdu
İHA

Van'ın Edremit Belediyesi'nden "halk ekmek" satışına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"2020 yılında itibaren sunmuş olduğumuz halk ekmek hizmeti; tedarikçi firmanın sözleşme şartlarına uymaması ve belediyemiz onayı olmadan zam yapılması sebebiyle durdurulmuştur. Söz konusu hizmetimizin devam etmesi için yeniden ihaleye çıkılmış olup, hizmetimize kaldığımız yerden en kısa sürede devam edilecektir. Halkımızın sağlıklı ve ekonomik halk ekmek hizmeti alması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

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