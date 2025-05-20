Ediz Hun: Davet edildiğim için büyük mutluluk duydum

Bu yıl ilki düzenlenen Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali, Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Ediz Hun'u ağırladı.

"YAŞLI OYUNCULARIN ROLLERİ SINIRLANDIRILIYOR"

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Ediz Hun, Habertürk'e verdiği röportajda söylediği; "Robert De Niro, Al Pacino benim yaşımdalar. Clint Eastwood benden on yaş büyük. Robert Redford da öyle. Onlar hâlâ film çekiyor. Bizde o yok. Belli bir yaşa geldin mi ya baba rolleri teklif ederler ya dede. Bu sözüm yanlış anlaşılmasın. Baba veya dede rollerini küçümsemiyorum. Yeter ki canlandıracağım rolün bir ağırlığı bir yeri olsun. Hafif rollere girmiyorum. Ivır zıvır roller ne beni ne de izleyiciyi tatmin eder" sözlerini yineleyerek; "Al Pacino, Robert De Niro gibi 70 yaşını geçmiş oyuncular hâlâ ana karakterlerde rol alıyor. Bizde ise yaşlı sanatçılar genellikle amca, baba, dede gibi kısıtlı rollerle sınırlandırılıyor” siteminde bulundu" dedi.

Ediz Hun, festivalin kapanış gününde onur konuğu olarak geldiği Düzce’de tarihi ve kültürel ziyaretlerde de bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün eşlik ettiği Ediz Hun, önce Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi’ni gezdi, ardından Konuralp Antik Tiyatrosu’nu ziyaret etti. Sanata ve tarihe olan duyarlılığıyla tanınan usta oyuncu, Düzce’nin doğal güzelliklerinden ve tarihi zenginliğinden çok etkilendiğini belirterek kente övgüler yağdırdı. Konuralp Film Festivali’ni değerlendiren usta oyuncu Ediz Hun; "Son derece iyi organize edilmiş bir festivali tamamladık. İlk kez düzenlenmesine rağmen sanki yıllardır yapılıyormuşçasına tecrübeli ve donanımlı bir şekilde hazırlanmış. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kapanış programı oldu, davet edildiğim için büyük mutluluk duydum" ifadelerini kullandı. REKLAM Başkan Faruk Özlü’nün daveti üzerine Konuralp Antik Kenti’ni de ziyaret eden usta oyuncu Ediz Hun Antik Kent ve Düzce ile ilgili övgü dolu değerlendirmelerde bulundu. Hem doğal güzellikleri hem de kültürel mirasıyla Düzce’den etkilendiğini belirten Hun, Konuralp Antik Tiyatrosu’nun büyüleyici yapısına dikkat çekerek; "Hem İstanbul’a hem Ankara’ya bu kadar yakın, böylesine mükemmel bir antik kenti ilk kez görüyorum. Kazıların devam ettiğini öğrendim, yarınlarda çok popüler olacak müthiş bir antik kent. Burasının daha fazla tanıtılması gerekiyor. O dönemde 10 bin kişilik bir tiyatro inşa edilmişse, demek ki burada 100 binden fazla insan yaşamış. Çok etkilendim. Kazılar halen devam ediyor ve burada bir müze açılacakmış. Buranın çok daha gelişeceğini düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

Usta sanatçı, Düzce’den son derece olumlu duygularla ayrıldığını belirterek; "Düzce’den çok güzel intibalarla ayrılıyoruz. Dün de sanatsal bir şölenin finalini yaşadık. Çok memnunum. İnsanlar son derece samimi, sıcakkanlı ve mütevazı. Her şey mükemmeldi, ova mükemmel" dedi. Düzce’nin doğasına ve yaşam şartlarına da hayran kaldığını vurgulayan Hun, büyük şehirlerdeki karmaşık yapıyla Düzce’yi kıyaslayarak; "İstanbul’da bir yerden bir yere gitmek 2,5 saat. Burada trafik düzeni mükemmel, doğa yemyeşil. Deniz hemen yanı başınızda, her şey elinizin altında. Gerçekten cennette yaşıyorsunuz diyebilirim. Biyolojik saatin bile burada daha mutlu çalışıyor" şeklinde konuştu. TÜRKAN ŞORAY DA DÜZCE'YE GELECEK Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Özlü, Türkan Şoray’ı Düzce’ye davet etti. Düzce’yi ziyaret etmek istediğini belirten Şoray’a, Ediz Hun da, Düzce halkının konukseverliğinden bahsetti ve çok iyi ağırlanacağını ifade etti.

Faruk Özlü Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali ile ilgili konuşan Başkan Faruk Özlü, etkinliğin Düzce’nin şehir kimliğine ve sosyal bütünleşmesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Başkan Özlü, "İlk kez düzenlenen bu film festivalini çok önemsiyoruz. Festivalin ilk kez düzenleniyor olması Düzce’nin şehir kimliğine ve sosyal bütünleşmesine sanat boyutuyla katkılar sunacak. Festivali önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu organizasyona destek olan herkese teşekkür ediyorum. Festivalin onur konukları Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun’u Düzce’de ağırlamaktan memnuniyet duyduk, kendilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.