        Haberler Spor Diğer Ediz Gürel, dünya şampiyonunu devirdi - Diğer Haberleri

        Ediz Gürel, dünya şampiyonunu devirdi

        Büyükusta (GM) Ediz Gürel, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda dünya satranç şampiyonu Hint Dommaraju Gukesh'i yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 23:19 Güncelleme: 11.09.2025 - 23:19
        Ediz Gürel, dünya şampiyonunu devirdi!
        2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda mücadele eden Büyükusta (GM) Ediz Gürel, dünya satranç şampiyonu Hint Dommaraju Gukesh'i mağlup etti.

        Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz Gürel, Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen turnuvanın 7. turunda, heyecan dolu zorlu bir mücadelenin ardından dünya şampiyonu GM Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

        2008 doğumlu Ediz, böylece son dünya şampiyonu ünvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranççı oldu.

        Türkiye'yi, 15 Eylül'de tamamlanacak turnuvada Ediz Gürel'in yanı sıra Yağız Kaan Erdoğmuş temsil ediyor. Bugün oynanan 7. turun sonunda iki satranççı da 4 puanla mücadelelerini sürdürüyor.

        Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, dünya satranç şampiyonunun rakibinin belirleneceği "2026 Adaylar Turnuvası"nda oynamaya hak kazanacak.

        Habertürk Anasayfa