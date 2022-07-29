Edis'ten 'Yalancı'

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Edis, yeni single’ını müzik dünyası ile paylaştı. "Yalancı", bugün tüm platformlarda yayına girdi. Pozitif, enerjik, ezgileriyle dansa kucak açan "Yalancı"nın sözü ve müziği Emrah Karakuyu’ya, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait.

Pop melodi afro beat alt yapısı ve reggaeton karışımı prodüksiyonla hayata geçen şarkı, Türkçe pop ve melodik rap’in en iyi sentezlerinden biri olarak yorumlanıyor.

Edis’in "Yalancı" şarkısının klibi Çeşme’de çekildi. Yönetmenliğini Melih Kun’un yaptığı, yazın, dostluğun, eğlencenin en renkli anlarını yansıtan film tadındaki klip, 4 günde kameraya alındı. Klipte Edis'e dans ve cast ekibi de eşlik etti.

İzleyenlere "Yalancı"nın enerjisini hissettiren klipte Edis, bugüne kadar hiç görülmemiş en esprili ve eğlenceli görüntüleriyle yer aldı.