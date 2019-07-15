"POPÜLER OLAN ŞEYLER GICIKTIR, HAKLISINIZ"

Arkadaşlar şaka bir yana Gökhan ağabey başımızın tacıdır. Ayrıca seven kadar sevmeyen de olabilir. Ben espri yapmak istedim. "Gereksiz abartılanlar listesi" twitter'ın kalıplaşmış bir cümlesi zaten. Çok da komik bence. Popüler olan şeyler gıcıktır, haklısınız.