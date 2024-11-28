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        Haberler Müzik Edis'ten doğum günü hediyesi

        Edis'ten doğum günü hediyesi

        Edis, doğum gününde hayranlarına bir hediye sundu. Bir süredir konserlerinde seslendirdiği ve büyük istek alan "Mayhoş" adlı şarkısını, kendi doğum günü olan 28 Kasım gecesi sürpriz bir şekilde sadece YouTube üzerinden yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 20:30 Güncelleme: 28.11.2024 - 20:30
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        Doğum günü hediyesi
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        Edis’in hem sözü hem de müziğinde arkadaşlarıyla beraber imzası olan, aranjesi Zeki Arkun tarafından yapılan şarkı, Edis’in dinamik ve yenilikçi müzik tarzını bir kez daha ortaya koyuyor. 'Mayhoş', güçlü sözleri ve melodisiyle dinleyicilere duygu dolu bir müzik deneyimi sunuyor. Edis’in uzun zamandır yayınlanması beklenen şarkısını sürpriz biçimde paylaşması hayranlarıyla birlikte unutulmaz bir doğum günü kutlaması olarak değerlendirildi.

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        #Edis

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