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Edis’in üç yıl önce yayınladığı ve listeleri alt üst eden ünlü 'Martılar' şarkısı yeniden dünya müzik listelerine girdi. Edis'in uzun süre zirvede duran 'Martılar' şarkısı üç yıl aradan sonra Spotify'ın çok dinlenen şarkıları gösterdiği trend listelerinde yeniden hızlı bir yükselişe başladı.

Fransa, Almanya, İsviçre, Romanya, Macaristan, Avusturya gibi bir çok ülkenin Top 50 ve Top 200 listelerine tekrar giren 'Martılar'; Kanada, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde de ilk kez listelere girme başarısı gösterdi.