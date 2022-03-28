Oyunculuk yaptığı bu yıllarda arkadaşlarıyla bir karaoke bara gitti ve burada eğlence amaçlı şarkı söylerken bardakilerin dikkatini çekti. Bu sayede menajerinden müzisyen olması yönünde teklif aldı. Menajeri Şebnem Özberk aracılığıyla ilk kez Kenan Doğulu'yla tanışarak çeşitli demolar kaydetti. Ardından Ozan Çolakoğlu ve Soner Sarıkabadayı ile tanıştı. Mart 2018'de ilk stüdyo albümü Ân'ı piyasaya sürmeden önce çıkardığı single'lar ile ün kazandı. Aralık 2014'te çıkış single'ı "Benim Ol" ile eleştirel başarı yakaladı ve şarkı Türkiye'de bir hit olarak MusicTopTR Resmî Listesi'nde iki numaraya kadar ilerledi. Ardından yayımladığı "Dudak" (2016) ve "Çok Çok" (2017) single'ları da benzer şekilde Türkiye'de iki numara olurken "Roman" bir numaraya yükseldi. Edis bugüne kadar üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü ve iki Altın Kelebek Ödülü dâhil birçok ödül aldı.