EDİS KİMDİR?
Edis Görgülü, 28 Kasım 1990'da Londra, İngiltere'de doğdu. Kendisi doğmadan önce ebeveynleri, çalışmak ve eğitimlerini tamamlamak için Londra'ya gelmişlerdi. Annesi bir kafede işletmecilik yaparken babası BBC Radio'da çalışmaktaydı. Edis 1,5-2 yaşlarındayken ailesi onu Türkiye'de büyütmenin daha doğru olacağına karar verdi ve Görgülü ailesi memleketleri olan İzmir'e yerleşti. Edis, 4 yaşında piyano dersleri aldı. Piyano kursunda piyanoyu çalmaktan ziyade doğaçlama şarkı söylemekle uğraştığını söyledi. Liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesinde okudu. 2007'de bu okuldayken Expo 2015 adayı olan İzmir'in tanıtılması için yapılan çalışmalarda yer aldı. Ayrıca İzmir Kent Orkestrası'nda solistlik yaptı. Bir müzisyen olmak isteyince ailesi, önce okulunu bitirmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanarak İstanbul'a yerleşti. Galatasaray Üniversitesindeyken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı da kazanarak bu bölüme de başladı. Ancak iki okulu birden aynı anda okumakta zorlandığı için İstanbul Üniversitesi'ni bıraktı. İstanbul'a gelince albüm hazırlamak için hemen bağlantılar kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuk ajanslarına başvurdu. 2011-12'de FOX'ta yayınlanan Dinle Sevgili dizisinde Barış karakterini canlandırdıktan sonra, 2012'de Star TV'de yayınlanan Hayatımın Rolü dizisinde Uygar rolüyle yer aldı.
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