Edis: Beni oyuncu yapacaklar

EDİS'TEN BİRLİK BERABERLİK MESAJI

"Bu konser alanı bambaşka insanların buluştuğu bir yer. Burada kavga yok ayrımcılık yok. Biz bizeyiz ve biriz. Bu duyguyu paylaşmak ne kadar güzel." diyerek birlik beraberliğin önemini vurgulayan Edis, yaşanan ayrımcılık ve şiddet olayları ile ilgili şunları söyledi; "Ve ne kadar acı ki dünya kötü bir yere dönüşüyor. Ben onu algılayamıyorum. Hepimizin iyi insanlar olduğunu biliyorum. Kötülük bir şekilde gelip bizi buluyor. Son zamanlarda olan bazı şeylere çok üzülüyorum ama benim hala umudum var. Buradaki görüntü benim umudum. İyi ki varsınız" dedi.