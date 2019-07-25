Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Karacaali, Altıntaş, Çobançeşme, Karasatı, Maltepe köyleri ile Paşayiğit Mahallesi'nin ortasında yer alan 840 hektarlık alana patlatmalı linyit kömür ocağı kurulmak istenmesi köylüleri harekete geçirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED gereklidir kararı vererek internet sitesinde yayınladığını gören köylüler, başta su kaynağı bulunan, tarım ve hayvancılık yaptıkları alanın kömür ocağı kurularak yok olmaması için harekete geçerek binin üzerinde imza topladı. Söz konusu alanda yaklaşık 26 yıllık kömür rezervi bulunduğunu belirten köylüler, ilerleyen süreçte oluşan tozuşma ve çevresel etkilerle köylerinde yaşanmayacak duruma geleceklerini belirtti. Konuyla ilgili topladıkları imzayı Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne getiren 6 köyün muhtarı, burada basın açıklaması yaparak kurulmak istenen kömür ocağına tepki gösterdi.

'KÖYÜMÜZ BÜYÜK ZARAR GÖRECEK'

Çobançeşmesi Köyü Muhtarı Serhat Esatçı, patlatmalı linyit kömür ocağı projesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi. Projenin köylerine yüksek derecede zarar verebileceğini söyleyen Hesapçı, Biz bu projeye karşıyız. Köyümüzde tarım ve hayvancılığa büyük zararlar verebileceğini düşünüyoruz. İnsan sağlığına çok daha fazla zarar verebileceğini düşünüyoruz. Olabilecek patlatmayla ilgili tozlanma, titreşim, sarsıntının köyümüze yüksek derecede hasar verebileceğini düşünüyoruz. Çünkü patlatma sahası köyümüz sahasına çok yakın. Bunun için imza topladık. Sadece benim köyümde 200 imza topladık. Umarız yetkililer sesimizi duyar dedi.

Altıntaş Köyü Muhtarı Ali Aktaş da patlamadan kaynaklı olarak köylülerin geçim kaynağı olarak tarım ve hayvancılığın biteceğini söyledi. Aktaş, Patlatmalı kömür çıkarma işleminden 6 köyümüz etkilenecek. Biz köylüler olarak 5 köyden binin üzerinde itiraz dilekçesi topladık. Bu 6 köyümüzün en birincisi tarım olmak üzere geçim kaynakları hayvancılık ve arıcılık. Bu patlatmadan dolayı bu gelirlerimizi kaybedeceğiz. Buna şiddetle karşıyız. Gereğini yetkililere bildireceğiz diye konuştu.

'BÖLGEDE TARIM VE HAYVANCILIK BİTECEK

Konuyla ilgili teknik bilgi veren Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ise patlatmalı kömür çıkarma işleminin Trakya'da ilk defa denenmek istendiğini belirterek, sonuçlarının köylü için çok kötü olacağını ifade etti. Karagöz, Patlatıldığında 6 - 7 şiddetinde depremden söz ediliyor. Tozuşmadan kaynaklanarak bir defa tarım bitecek, hayvancılık bitecek. Geniş bir tarım arazisi, verimli bir yer ve aynı zamanda ormanlık alan. Milyonlarca canlı söz konusu burada. Bir de Karasatı Göleti var 200 metre mesafede. Bu patlatmada o gölette su falan kalmaz. Karacaali köyünün içme suyunun kaynağı bu alanda. Patlatıldığında o köy içme suyunu kaybeder dedi.

'TOPRAĞIN ÜSTÜNDEKİ DAHA DEĞERLİ'

Dünya ölçeğinde açık işletmeyle kömür çıkarılan yerlerde belli süre sonra nüfusun asgari yüzde 40'ının o bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını kaydeden Karagöz, Patlamadan kaynaklı her türlü tozuşmadan dolayı hastalığın da önü açılmış olacak. Dolayısıyla bu duruma olumlu bakan bir kişi yok. Şu anda toprağın altından çıkarılacakla üstündekini kıyasladığımızda üstündeki altındakinden katbekat daha değerli. İşin gerçeği bu dedi.

Karagöz, süreci hukuki anlamda sonuna kadar takip edeceklerini de belirterek, Süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ola ki ÇED'le ilgili bu kararı geri çekmezler ve ÇED halkın katılım toplantısı olursa ona da aynı şekilde bütün köylüler olarak karşı durulacak. Oradan da olumlu bir şey çıkarsa yargı yoluna gidilecek. Hukuksal anlamda ne hak varsa sonuna kadar bu mücadele sürdürülecek dedi.