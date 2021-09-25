Edirnekapı Şehitliği'nde kesilen ağacın mezarların üzerine devrilmesi tepki çekti

Alınan bilgiye göre, şehitlikte çevre düzenlemesi yapan ekiplerin kestikleri ceviz ağacı, şehit mezarlarının üzerine devrildi.

Burada kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlar, ağaç kesilmesine ve kesilen ağacın şehit mezarlarının üzerine devrilmesine tepki gösterdi.

Çalışma yapan ekipler, tepkiler üzerine şehitlikten ayrıldı.