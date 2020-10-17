DHA

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT),Edirnekapı metrobüs durağında Söğütlüçeşme istikametinde yenileme çalışması yapılacağını duyurdu.

DHA'nın aktardığı habere göre; bu gece yarısı 00:00'dan 19 Ekim Pazartesi saat 05.00'e kadar metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikameti kapatılacak.

İETT, bu yönü kullanacak vatandaşları bir önceki veya bir sonraki istasyonları kullanmaları konusunda uyardı.