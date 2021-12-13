Edirne'de sel sularında mahsur kalanlar kurtarıldı

DHA

Edirne'nin Keşan ve Enez ilçelerinde gün boyu etkisini sürdüren yağmur bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Keşan- Enez yolu Şabanmera yol ayrımından itibaren trafiğe kapanırken, bazı araçlar su dolu yollarda mahsur kaldı. DHA'nın haberine göre; trafiğin yeniden ulaşıma açılabilmesi için Enez ve Keşan Kaymakamlığı ile belediye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Trafiğe kapanan yolda iki araçta mahsur kalan 6 kişi, Enez Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme ekipleri tarafından kurtarıldı.