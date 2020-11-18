Edirne'nin meşhur tava ciğeri UNESCO yolcusu

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne'nin, saray mutfağının tüm öğelerin yaşatan bir şehir olduğunu söyledi.
AA'nın haberine göre Türkiye'nin önde gelen şefleriyle projeler hazırlamaya başladıklarını belirten Soytürk, Edirne Valisi Ekrem Canalp öncülüğünde saray mutfağı lezzetlerini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.
Edirne lezzetlerini dünyaya tanıtacaklarını vurgulayan Soytürk, "Saray mutfağıyla ilgili Edirne gastronomisiyle ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları yaparken Türkiye'nin önemli şeflerini kentimizde ağırlıyoruz. UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası ve UNESCO'nun gastronomi alanı için saray mutfağını anlatıyoruz. Şeflerimize ilk olarak tava ciğerini anlattık ama saray mutfağının diğer yemeklerini de tanıtmak için projeler yapacağız" dedi.
"DÜNYAYA DAMGA VURACAK BİR CİĞERİMİZ VAR"
Gastronomi yazarı ve şef Özlem Mekik de Edirne'nin derin bir yemek kültürüne sahip olduğunu belirtti.
Kentin gastronomi alanında önde gelen yemeklerinden tava ciğerin UNESCO'ya girmesi için çalışmalar yapacaklarını aktaran Mekik, şöyle devam etti:
"Tava ciğer bence mutlaka UNESCO'ya girmeli. Edirne ve ciğer bir buluşma noktası. O yüzden en kısa zamanda yerimizi almalıyız. Dünyaya damga vuracak bir ciğerimiz var. Böyle lezzetli bir ciğeri hiçbir yerde kolay bulamazsınız. Bu lezzet Trakya'nın bereketli topraklarından geliyor. Burada yetişen hayvanlar, bereketli nehirlerden akan sulardan içip kenarındaki otlardan beslenerek yetişiyor. O yüzden ince kesilmiş lezzetli bir tava ciğeri Edirne'de yiyebilirsiniz."
Mekik, Edirne'de ciğerin yanı sıra Karaağaç acı biberi, Edirne beyaz peyniri ve tava yoğurdu gibi kente özgü marka lezzetler bulunduğunu sözlerine ekledi.
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ise tava ciğerinin saray mutfağının önde gelen lezzetlerinin başında geldiğini, doğranmasından pişirilmesine ve sunuma kadar geçen her sürecin kendisine özgü olduğunu dile getirdi.
Gurme Akif Budak da saray mutfağı lezzetlerinin dünya çapında tanıtılması için çalışmalar yapılacağını ifade etti.
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