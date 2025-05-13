16 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

16 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Edirne'deki Çavuşbey Mahallesi'nde, bir okulun bahçesinde 5 Nisan'da hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülden Coni'nin (15) bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı E.A. (15) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

REKLAM advertisement1 KATİL ZANLISI TUTUKLANDI AA'daki habere göre emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

ZANLI, GENÇ KIZIN ARKADAŞIYLA TARTIŞMIŞ İddianamede, cinayetin işlendiği günden bir gün önce E.A'nın, Gülden Coni'nin arkadaşı ile tartıştığı, ailesiyle bu kişinin evine giderek tehditlerde bulunduğu, ardından Coni'ye buluşma teklif ettiği belirtildi.

30 BIÇAK DARBESİ VURMUŞ Olay günü Gülden Coni ile buluşan E.A'nın Edirne Endüstri Meslek Lisesi'nin arka kısmındaki torna tesviye atölyesi çevresine gittiği, burada yaklaşık bir saat süren konuşmanın ardından yanında getirdiği bıçakla Gülden'i 30 kez bıçakladığı belirtilen iddianamede, üç bıçak darbesinin öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

24 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ E.A'nın cinayeti işledikten sonra maktulün cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldığı, kıyafetlerini değiştirip telefonu kırdığı ve daha sonra babasının motosikletiyle çalıştığı berber dükkanına gittiği bilgisine yer verilen iddianamede, cinayetin ardından tutuklanan E.A'nın "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Coni ailesinin avukatı Çağrı Muştu, yaptığı yazılı açıklamada, hazırlanan iddianamenin Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiğini belirtti. Muştu, adaletin bir an evvel tecelli etmesini istediklerini ve sanığın yargılama sonucu cezalandırılması için gerekeni yapacaklarını ifade etti. 15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması! Haberi Görüntüle