Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 15 yaşındaki Gülden'in katili cinayet işleyeceğini yazmış | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!

        Edirne'de, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 15 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan cinayet şüphelisi aynı yaştaki E.A.'nın, cezaevine gireceğini günler öncesinden sosyal medyada arkadaş grubuna yazdığı ortaya çıktı. E.A.'nın koğuş sorumlusu olacağını da belirttiği mesajlarda, arkadaşlarının da 'Paran var mı?' diye sorduğu görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne'de olay, 5 Nisan akşamı Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak’taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Bahçede hareketsiz yatan kız çocuğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        DHA'daki habere göre ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, kimliği tespit edilen kişinin Gülden Coni (15) olduğu ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Coni'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna götürüldü. Olayla ilgili incelemede, cinayet şüphelisi E.A. (15) yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        BABA EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

        Coni ailesinin oturduğu Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde yaşayanlar, 8 Nisan'da adalet yürüyüşü gerçekleştirdi. Mahalleden başlayıp 2'nci Bayezid Camii önünde son bulan yürüyüşe mahallelinin yanı sıra Gülden Coni'nin babası Sami Coni, babaannesi Gülden Coni ve ablası Nurhan Alüzrek de katıldı.

        "ÇOK ÜZGÜNÜZ BU ACI BİTMEZ"

        Yürüyüş sonunda konuşan Sami Coni, "Acımız büyük, adalete güveniyoruz. İnşallah en ağır şekilde cezasını alır. Çok üzgünüz, bu acı bitmez, çok büyük bir acı. Allah bizlere sabır versin inşallah. Söylenecek hiçbir söz yok, çok zor" diye konuştu.

        CEZAEVİNE GİRECEĞİNİ YAZMIŞ

        Kentte kuaförde çalışan E.A.'nın olayın öncesinde, sosyal medyada arkadaş grubu arasındaki yazışmalarında cezaevine gireceğini belirttiği ortaya çıktı.

        "BANA DONLA ATLET YOLLAYIN"

        Söz konusu mesajlarda 'Yarın ben de girebilirim, bana donla atlet yollayın' dediği, arkadaşının ise 'O niye donla atlet?' sorusuna E.A., 'Opsiyonel, yok donum. Koğuş mesulü olcam. Donla atlet yollayın yeter' yanıtı verdi.

        ARKADAŞLARI "PARAN VAR MI" DİYE SORMUŞ

        E.A. yazışmalarda koğuş sorumlusu olacağını da belirtirken, arkadaşlarının 'Paran var mı?' diye sorduğu mesajlara yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gülden Coni
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Altında tahminler yükseliyor
        Altında tahminler yükseliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Habertürk Anasayfa