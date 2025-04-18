Edirne'de olay, 5 Nisan akşamı Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak’taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Bahçede hareketsiz yatan kız çocuğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ DHA'daki habere göre ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, kimliği tespit edilen kişinin Gülden Coni (15) olduğu ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI Coni'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna götürüldü. Olayla ilgili incelemede, cinayet şüphelisi E.A. (15) yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

BABA EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ Coni ailesinin oturduğu Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde yaşayanlar, 8 Nisan'da adalet yürüyüşü gerçekleştirdi. Mahalleden başlayıp 2'nci Bayezid Camii önünde son bulan yürüyüşe mahallelinin yanı sıra Gülden Coni'nin babası Sami Coni, babaannesi Gülden Coni ve ablası Nurhan Alüzrek de katıldı.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ BU ACI BİTMEZ" Yürüyüş sonunda konuşan Sami Coni, "Acımız büyük, adalete güveniyoruz. İnşallah en ağır şekilde cezasını alır. Çok üzgünüz, bu acı bitmez, çok büyük bir acı. Allah bizlere sabır versin inşallah. Söylenecek hiçbir söz yok, çok zor" diye konuştu.

CEZAEVİNE GİRECEĞİNİ YAZMIŞ Kentte kuaförde çalışan E.A.'nın olayın öncesinde, sosyal medyada arkadaş grubu arasındaki yazışmalarında cezaevine gireceğini belirttiği ortaya çıktı.

"BANA DONLA ATLET YOLLAYIN" Söz konusu mesajlarda 'Yarın ben de girebilirim, bana donla atlet yollayın' dediği, arkadaşının ise 'O niye donla atlet?' sorusuna E.A., 'Opsiyonel, yok donum. Koğuş mesulü olcam. Donla atlet yollayın yeter' yanıtı verdi.

ARKADAŞLARI "PARAN VAR MI" DİYE SORMUŞ E.A. yazışmalarda koğuş sorumlusu olacağını da belirtirken, arkadaşlarının 'Paran var mı?' diye sorduğu mesajlara yansıdı.