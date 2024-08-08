Balıkların suya bırakıldığı alanda yetkililerle buluşup teşekkür eden Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş, İznik Gölü'nde 20 yıl öncesine kadar yaşayan balığın dörtte bir seviyesine düştüğünü belirterek, "Ancak buna rağmen İznik Gölü'nde halen balıkçılık devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi.