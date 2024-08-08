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        Haberler Gündem Çevre Edirne'den Bursa'ya 3 milyon 350 bin yavru sazan | Son dakika haberleri

        Edirne'de üretilen 3 milyon 350 bin yavru sazan, Bursa'da göl ve göletlere bırakıldı

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim tesislerinde üretilen 3 milyon 350 bin yavru sazan, Bursa genelinde göl ve göletlere bırakıldı. Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş, İznik Gölü'nde 20 yıl öncesine kadar yaşayan balığın dörtte bir seviyesine düştüğünü belirterek, vatandaşları bilinçsiz balık avlanma konusunda da uyardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:15 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:15
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          Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı İpsala Su Ürünleri Üretim Tesislerinde milyonlarca yavru sazan üretiliyor.

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          Kentte Balık popülasyonunun devam etmesi amacıyla, İpsala tesislerinde üretilen 3 milyon 350 bin yavru sazan ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonu ile özel araçlar üzerindeki tankerlerle Bursa'ya getirildi.

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          Yavru sazanlar, 2 milyonu İznik Gölü'ne olmak üzere Gölyazı, baraj gölleri ile diğer göl ve göletlere bırakıldı.

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          Yetkililer tarafından yavru sazanların Bursa bölgesinde belirlenen 41 noktaya bırakıldığı belirtildi.

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          İki yıllık süre sonunda balıkların tutulma seviyesine geleceği, bu sayede göl ve göletlerdeki balık popülasyonunun sürdürülebilir olmasının sağlanacağı ifade edildi.

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          Balıkların suya bırakıldığı alanda yetkililerle buluşup teşekkür eden Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş, İznik Gölü'nde 20 yıl öncesine kadar yaşayan balığın dörtte bir seviyesine düştüğünü belirterek, "Ancak buna rağmen İznik Gölü'nde halen balıkçılık devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi.

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          Zelkif Bektaş, vatandaşları bilinçsiz balık avlanma konusunda da uyardı.

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