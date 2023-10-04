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        Haberler Gündem Çevre Edirne'de yine aynı felaket!

        Edirne'de yine aynı felaket! Yüzlercesi öldü!

        Edirne'de çeltik tarlalarının sulanmasında kullanılan İstasyon Mahallesi'ndeki kuruyan su kanalında oksijensiz kalan yüzlerce balık öldü. Bölge esnafından Utku Eryılmaz, "Balıklara gerçekten çok yazık. Her sene bu olay oluyor ne yazık ki. Hayvanlar burada ziyan olup gidiyorlar" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 19:54 Güncelleme: 04.10.2023 - 19:55
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          Edirne'de İstasyon Mahallesi'ndeki kuruyan su kanalında yüzlerce balık öldü.

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          Edirne'de, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) ait olan ve işletmesi Abdurrahman Mahallesi Sulama Kooperatifi'ne devredilen sulama kanalı, çeltik tarlalarının sulama sezonunun bitmesiyle kurumaya terk edildi.

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          Meriç'ten daha önce pompalanan sularla kanala gelen balıklar da ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Son günlerde kanalda yüzlerde balık ölümü yaşandı.

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          Uzmanlar, balıkların suyun az olması ve oksijensiz kalmaları nedeniyle öldüğünü söyledi.

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          Bölge halkı, balıkların ölmesiyle çevreye de kötü koku yayıldığını belirtip, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

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          Bölge esnafından Utku Eryılmaz, kanalda halen can çekişen balıklar olduğunu, görüntünün üzücü olduğunu söyledi. Eryılmaz, "Balıklara gerçekten çok yazık. Halen can çekişen balıklar var, bu şekilde olmaması gerekiyordu. Her sene bu olay oluyor ne yazık ki. Hayvanlar burada ziyan olup gidiyorlar" dedi.

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          Utku Eryılmaz, "Çeltikleri sulamak için buradan suları çekiyorlar, tekrar geri salmadıkları zaman bu hayvanlar da burada susuzluktan ölüyor. Buraya süzgeç gibi bir şey koyulsa ve keşke bu hayvanlar ölmese" diye konuştu.

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          Bölgede oturan Sultan Sezer de oluşan görüntüden üzüntü duyduklarını söyleyip, kanaldan yayılan konunun da rahatsız edici olduğunu ifade etti. Sultan Sezer, "Hiç hoş bir görüntü değil. Ben buraya yakın bir yerde oturuyorum hem görüntüsü kötü hem de kokusu kötü. Burada can çekişen hayvanlara yazık, çok çirkin bir görüntü. Hem balıklar için üzülüyorum hem de oluşan görüntüye üzülüyorum" dedi.

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