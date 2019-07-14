Enez'de, Sahil Güvenlik uçağı tarafından akşam saatlerinde, termal kamerayla yapılan denetimde karada bir grup kaçak olduğu tespit edildi. Durumun Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirilmesi üzerine yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan İran ve Afganistan uyruklu 40 kaçak yakalandı.

DHA'nın haberine göre Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise Boztepe Burnu açıklarında, içerisinde bir grup kaçak olan lastik botu durdurdu. Botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan İran ve Afganistan uyruklu 8'i çocuk, 8'i kadın 40 kaçak yakalandı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.