Edirne'de piknik yapan ve kurallara uymayan kişilere para cezası

Jandarma ekipleri, Yolüstü, Musabeyli ve Tayakadın köylerinde bazı kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığını belirledi.

Bölgede piknik yapan ve kurallara uymayan 15 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince "emre aykırı davranış" suçundan 392'şer lira ceza yazıldı.

Ekipler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.