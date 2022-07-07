Otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

İHA

Edirne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarpması sonucu sürücü otomobilinde sıkıştı.

Edinilen bilgiye göre kaza Edirne’nin Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Karaağaç Mahallesinden Kent merkezine seyir halindeki Serhat D. idaresindeki otomobili başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil yolda bulunan kapalı eski bir işletmenin duvarına çarptı. Kazayı fark eden diğer sürücüler ise durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan sürücüye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, otomobilin kaza yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.