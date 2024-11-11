Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği yüzde 87 azaldı

Vali Sezer, Kasım Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Sınır kenti Edirne'de yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını belirten Sezer, "Özellikle sınır hattımızda 324 kilometrelik devriye yolumuzu tamamladık. Elektrooptik kulelerden asansörlü kule sistemlerine kadar birçok önlem var." dedi.

Sezer, tedbirler kapsamında ilave personelin görevlendirildiğini, geçici ve sabit noktalarda denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Güvenlik güçlerinin sınır hattında ve kent genelinde sıkı denetimler gerçekleştirdiğini dile getiren Sezer, "İlimiz sınır ili. Özellikle sınır ili olmasından dolayı göçmen kaçakçılığı noktasında özellikle hedef il konumundayız. Bu kapsamda düzensiz göçün önlenmesi için ciddi çalışmalar yapılıyor. 10 ayda 609 organizatörü yakaladık, geçen yıla oranla büyük bir artış gösterdi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 329 araç yakalandı. Yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ilimizde göçmen hareketliliği yüzde 87 azalmış durumda. Edirne'ye gelen yasa dışı göçmenlerde yüzde 87 azalma var." diye konuştu.