Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Edirne'de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü iş yerine çarptı

Edirne'de seyir halindeyken rahatsızlanan sürücünün otomobiliyle iş yerine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Giriş: 31.01.2023 - 18:57 | Güncelleme: ABONE OL
Edirne'de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü iş yerine çarptı
Direksiyon başında rahatsızlandı! İş yerine çarptı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Edirne'de Eski İstanbul Caddesi'nde aracıyla seyreden Hayati T, rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Mobilya satan bir iş yerine çarparak durabilen aracın sürücüsü ile yanındaki kızı yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle camları kırılan iş yerindeki mobilyalar hasar gördü.

Araç, polis ekiplerinin kontrollerinin ardından çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

İş yeri sahibi Halil Gürbüz, gazetecilere, olay anında çalışanının iş yerinde bulunduğunu belirterek, "Aracın sürücüsü rahatsızlanıp, bizim iş yerine girmiş. Yakınlarının teyit etiğine göre rahatsızlığı varmış. Kaza anında camın patlamasıyla mobilyalarda çizilme ve kırılmalar oldu. Allah korudu ölüm kalım yok, çok büyük hasar yok şükür." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ehliyetsiz sürücü duvara çarptı! 4 yaralı
Ehliyetsiz sürücü duvara çarptı! 4 yaralı
Kontrolden çıkan cip, 6 araca çarptı
Kontrolden çıkan cip, 6 araca çarptı
İki grup arasında silahlı kavga! 4 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga! 4 yaralı
Beyazlar içerisindeki mucize
Beyazlar içerisindeki mucize

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.