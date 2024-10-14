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        Haberler Gündem Edirne'de çiftlik yangınında, yaklaşık 80 tavuk öldü - Güncel haberler

        Edirne'de çiftlik yangınında, yaklaşık 80 tavuk öldü

        Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde otluk alanda başlayıp çiftliğe sıçrayan yangında, yaklaşık 80 tavuk öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 19:28 Güncelleme: 14.10.2024 - 19:28
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        Çiftlik yangınında yaklaşık 80 tavuk öldü
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        Yangın, akşam saatlerinde Geçkinli köyündeki çiftliğin yakınındaki otluk alanda çıktı.

        Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen Süloğlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevlerin çiftlik içerisindeki evin çatısıyla, tavukların bulunduğu kümeslere de sıçradığı yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

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        Yaklaşık 80 tavuğun öldüğü yangında, çiftlik içerisindeki bazı yapılar da zarar gördü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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