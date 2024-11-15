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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de ari damızlık üretim merkezi yapılacak | Son dakika haberleri

        Edirne'de ari damızlık hayvan üretim merkezi yapılacak

        Edirne'de "Ari Damızlık Hayvan Deposu Edirne Projesi" ile hastalıklardan ari damızlık hayvan üretim merkezi hayata geçirilecek. Proje kapsamında kentteki mevcut işletmeler ari hale getirilerek, belli bölgelerde ari damızlık organize tarım bölgeleri oluşturulması amaçlanıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:26 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:40
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        Edirne'de ari damızlık üretim merkezi yapılacak
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        Türkiye'nin son 20 yılda hayvancılıkta uyguladığı destekleme ve politikalar, özellikle son yıllarda hayvan varlığında ve hayvansal üretimde önemli artışlar yaşanmasını sağladı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık politikalarında, hayvan varlığıyla birlikte verimlilik ve birim hayvandan alınan ürün (et, süt, buzağı) artışları hedefleniyor. Öncelikle hayvancılıkta genetik kapasitenin artırılması önemli hâle geliyor.

        Nitelikli damızlık hayvan ihtiyacının yurt içinden karşılanması ve işletmelerin sürü yenileme ve yeni işletme kurulumlarında damızlık ihtiyaçlarını karşılamak için "Damızlık Düve Yetiştirme Merkezleri"nin önemi artıyor.

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        2017 yılından itibaren uygulanmasına başlanan düve alım desteğinde söz konusu merkezlerden hayvan temin edilmesi durumunda yüzde 40'a kadar hibe desteği uygulanıyordu. 2022 yılında yapılan değişiklikle hibe desteğinin oranı yüzde 50 oranına yükseltildi.

        Tarım Bakanlığı ile ortak yapılan projelendirme çalışmaları çerçevesinde Ticaret Borsası'nda Edirne Valisi Yunus Sezer, Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ve sektör temsilcilerinin katılımıyla ile değerlendirme toplantısı yapıldı.

        "Ari Damızlık Hayvan Deposu Edirne Projesi" ile birlikte kentteki mevcut işletmeler ari hale getirilerek, belli bölgelerde ari damızlık organize tarım bölgeleri oluşturulması amaçlanıyor.

        Vali Sezer, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Desteklerinden dolayı ilimiz adına Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya ve bakanlık yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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