Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Edirne'de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli, Kırklareli'nde yakalandı

Edirne'de bir kafeden çıkan 2 kişi, uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırgan, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yakalandı

Giriş: 01.04.2023 - 01:41 | Güncelleme: ABONE OL
Edirne'de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli, Kırklareli'nde yakalandı
AA

Edirne'de çıkan silahlı kavgada iki kişiyi yaraladığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaralama olayının ardından kaçan zanlının yakalanması için Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, çalışma sonucu zanlı M.A. ile şüphelinin gizlenmesine yardımcı olduğu belirlenen C.H'nin Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yakalandığı ifade edildi.

Silahlı kavgada yaralananların hayati tehlikelerinin olmadığı, tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

OLAY

1. Murat Mahallesi 28. Sokak'taki bir kafeden çıkan H.Ç. ve A.K'nin arkasından gelen M.A, tabancayla ateş etmiş, yaralanan H.Ç. ve A.K. olay yerine gelen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Silahlı kavgada olay yerindeki iki araç ise isabet eden kurşunlar nedeniyle zarar görmüştü.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Trabzon'da 5 katlı binada çatı yangını
Trabzon'da 5 katlı binada çatı yangını
Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.