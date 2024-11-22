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        Haberler Gündem Edirne'de 2 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi; 1 gözaltı - Güncel haberler

        2 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi

        Edirne'de polis tarafından yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan bir otobüste yapılan aramada 2 kilo 43 gram kaçak külçe altın ele geçirilirken, Romanya uyruklu M.R.B. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 21:07 Güncelleme: 22.11.2024 - 21:07
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        2 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan bir otobüsü durdurarak, arama yaptı.

        Aramada otobüste bulunan yolculardan Romanya uyruklu M.R.B.'nin çantasında 2 kilo 43 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

        Kaçak altına el konulurken, M.R.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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