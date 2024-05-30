Edinson Cavani, milli takımı bıraktığını açıkladı

REKLAM advertisement1

37 yaşındaki Uruguaylı golcü Edinson Cavani, Uruguay Milli Takımına veda etti.

Arjantin ekibi Boca Juniors'ta top koşturan yıldız isim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Uruguay miili takımından emekli olduğunu açıkladı.

Cavani yaptığı açıklamada, şu ana dek çalıştığı tüm teknik adamlara, futbolculara, teknik heyete ve taraftara teşekkür etti.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI Uruguay ile 136 maça çıkan Cavani, takımı adına 58 gol kaydetti.