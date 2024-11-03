Edin Dzeko: VAR Hakemi tuvalete gitti herhalde

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin forveti Edin Dzeko, hakeme ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulundu.

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"VAR HAKEMİ O AN TUVALETE GİTTİ HERHALDE!"

Edin Dzeko yaptığı açıklamada "Nereden başlasam... Çok fazla insana karşı mücadele ediyoruz. Bugün başardık ama her zaman başaramayız. Birden fazla rakibe karşı mücadele etmek zor. Bunu da bu sezon gördük. Yeni nesil çok fazla genç iyi hakem var. Bizim maçlarımızda da düdük çaldılar. Yetkililer, bu genç hakemlerin yönetmesine izin vermeliler. Hata yapabilirler, biz de hata yapıyoruz. Yukarıdan birilerinin maç yönetmesine izin vermeliler. VAR'dan verilen kararlar eşit olmalı. VAR, bizim pozisyonlarda 2-3 tuvalet molası verdi herhalde. Lehimize penaltı vardı, rakibe çıkması gereken kırmızı kart vardı. O ara tuvaletteydiler herhalde. El bu kadar açıkken penaltı olmalıydı. Futbol için bir şeyler değişmeli. Bu şekilde giderse başımız belada. Bu geçmişten gelen bir durum. Bıraksınlar genç hakemler yönetsin. Yukarıdan müdahale olmasın." ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEYLER DEĞİŞMELİ! BAŞIMIZ BELADA"

Açıklamalarında devam eden Edin Dzeko "Futbol için bir şeyler değişmeli. Bu şekilde giderse başımız belada." dedi.