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Bağımsız mühendislik şirketi EDAG Türkiye ofisini açtı. Gebze’deki Bilişim Vadisi'nde açtığı mühendislik merkezi ile birlikte EDAG uluslararası mühendislik merkezlerinin sayısı 60'ın üzerine çıktı. Firmadan yapılan açıklamaya göre EDAG Grubu, geçen yıldan bu yana mühendislik iş ortağı olduğu TOGG ile uluslararası uzman mühendislerden oluşan bir ekibin parçası olarak ilk Türk elektrikli otomobil markasını geliştirmek üzere çalışıyor. EDAG şimdi de Bilişim Vadisi'ndeki 600 metrekarelik ofisinde bu çalışmalara yerinde destek sunacak.

TOGG ile olan iş birliği kapsamında Türkiye Ofisi’nin açılışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan EDAG CEO’su Cosimo De Carlo; “Mayıs 2019'dan bu yana sorumlu mühendislik ortağı olarak TOGG’la başarılı bir iş birliği yürütüyoruz. Bu iş birliğinin geldiği noktada Türkiye’de de bir ofisimizin olması gerektiğine karar verdik. Çünkü TOGG’un Türkiye ve Avrupa'nın elektrikli ulaşımına (e-mobility) önemli katkı sağlayacağından eminiz” diye konuştu.

Dünya genelinde birçok önemli şirkete mühendislik hizmeti vererek alanının önde gelen şirketleri arasında yer alan EDAG’ın Türkiye ofisini kurması konusunda konuşan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ise “TOGG için yola çıkarken, ‘varsa Türkiye’den firmalarla, henüz Türkiye’de yoksa da dünyadaki en iyilerle çalışacağız’ demiştik. Dünyada 60 noktaya ulaşan bir ağ içinde çalışan mühendislik şirketi EDAG’ın TOGG’un çekim alanına girerek Türkiye’ye ve Bilişim Vadisi’ne gelmiş olmasını ‘Mobilite Ekosistemi’ oluşturmak olan ana hedefimize doğru bir adım daha attığımızın kanıtlarından olarak görüyorum” dedi.

'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK'

EDAG Grubu COO'su (Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi) Harald Keller de Bilişim Vadisi’ndeki merkezin açılışından duydukları memnuniyeti dile getirerek “TOGG ile işbirliğimizle, Türkiye'nin geleceğin otomotiv pazarında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu nedenle 360 derece araç mühendisliği yetkinliklerimizi Türkiye'deki otomotiv endüstrisine sunmaya karar verdik. Türkiye'deki potansiyel müşterilere EDAG’ın uluslararası ağına erişim imkânı sağlayarak küresel ulaşım mühendisliği uzmanı olarak konumumuzu güçlendiriyoruz” dedi.

EDAG’ın Bilişim Vadisi’ndeki merkezinin yönetimini otomotiv mühendisliği konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Mertcan Kaptanoğlu yürütecek. Kaptanoğlu, yakın zamanda 30 mühendisten oluşan güçlü bir ekip kuracak. EDAG Grubu uzun vadede Türkiye’deki faaliyetlerini stratejik olarak genişletmeyi planlıyor.