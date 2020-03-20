"HAYAT BÖYLE İŞLEMİYOR"

Bazı bölümleri atlayamıyorsun, hayat böyle işlemiyor. Tüm satırları okuman gerekiyor, tüm oyuncularla tanışman... Hepsi hoşuna gitmeyecek tabii ki...

Hatta bazı bölümler o kadar canını yakacak ki, belki haftalarca göz yaşı dökeceksin ama bazen ise öyle bölümler olacak ki bitmesin diye çok yavaş ilerleyeceksin.