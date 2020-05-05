Geçtiğimiz günlerde sosyal medya detoksu yaptığı hatırlatılan oyuncu, "7 gün hiç sosyal medyaya girmedim. Daha iyiydi daha çok kitap ve yemek ile ilgilendim güzel geçti. Sonra geri döndüğümde 'Niye geri döndüm?' dedim. Belki yeniden detoks yaparım" açıklamasında bulunarak yeniden sosyal medyaya veda edebileceğini belirtti.