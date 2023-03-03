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Eda Ece: Gözyaşlarımı tutamadım - Magazin haberleri

Eda Ece: Gözyaşlarımı tutamadım

Ünlü oyuncu Eda Ece, Anatkabir'e gitti. Gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Ece, "Böyle duygusal bir ay geçirirken Anıtkabir'de olmak çok iyi geldi. Atam bugün deftere sana yazı yazarken ellerim titredi, kelimelerime zor nokta koydum" dedi

Giriş: 03.03.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Eda Ece, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında yurtlara yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti. Ece, ardından da Anıtkabir'e gitti.

  • Duygularını dile getiren oyuncu şu ifadeleri kullandı:

    Bugün sizleri görmek çok güzeldi. Yurtlara yerleştirilen vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Hastanede yatan çocukları ziyaret ettik @ucimorgtr işbirliği için teşekkür ederiz. Yanınızda olduğumuzu hissettirmeye çalıştık, başka bir amacımız yok. Size bizi 6 yıldır izlediğiniz için gönül borcumuz var. Duygusal olarak o kadar yara aldım ki bu ay, ne yapsam az kalıyor sanki panik halim geçmiyor. Çekilen acılara empati yaptıkça huzur içinde yaşayamıyorum. Sırtım boynum gerçek anlamda büküldü.

  • Duyduğum hikayelerle kalbim kırıldı. Hepinizin bildiği en sevdiğim şey olan mizah bile çaresiz, iyileştirmiyor. Sevgili Atamın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım. Böyle duygusal bir ay geçirirken Anıtkabir'de olmak çok iyi geldi. Atam bugün deftere sana yazı yazarken ellerim titredi, kelimelerime zor nokta koydum. Emanetine iyi bakıyor muyuz diye düşündüm. Bu güzel ülke için sana minnettarız. Emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır, bizler buradayız. Huzur içinde uyu Atam...Her şey tekrar iyi olacak. Elbirliği ile.

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