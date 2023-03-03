Duyduğum hikayelerle kalbim kırıldı. Hepinizin bildiği en sevdiğim şey olan mizah bile çaresiz, iyileştirmiyor. Sevgili Atamın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım. Böyle duygusal bir ay geçirirken Anıtkabir'de olmak çok iyi geldi. Atam bugün deftere sana yazı yazarken ellerim titredi, kelimelerime zor nokta koydum. Emanetine iyi bakıyor muyuz diye düşündüm. Bu güzel ülke için sana minnettarız. Emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır, bizler buradayız. Huzur içinde uyu Atam...Her şey tekrar iyi olacak. Elbirliği ile.