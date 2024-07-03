Ed Sheeran'dan İngiltere milli takımına özel konser
Futbol tutkunu ünlü şarkıcı Ed Sheeran, İngiltere milli takımına çeyrek final öncesi mini bir konserle moral verdi
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Futbol sevgisiyle tanınan, İngiliz milli takımına 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tribünlerden destek veren Ed Sheeran, takımına moral desteği için de çalışıyor.
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33 yaşındaki İngiliz şarkıcı, ülkesinin milli takımının EURO 2024 çeyrek finaline hazırlanmasına yardımcı olmak için özel bir konser verdi.
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4 Grammy ödüllü şarkıcı, İngiliz milli takımının antrenmanına katıldı. Pazar günü Slovakya'ya karşı aldıkları zorlu 2 - 1'lik galibiyetin ardından Ed Sheeran, takımın rahatlaması için küçük çaplı bir özel konser düzenledi.
Antrenmana gitarıyla giden Ed Sheeran, hit şarkılarını futbolcular için seslendirdi.
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Bu, ünlü şarkıcının takım için sergilediği ilk özel performans değil. Sheeran, takımın İtalya'ya karşı penaltı atışlarında kaybettiği 2020 Avrupa finali öncesinde de onlara bir gösteri yapmıştı.
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TRİBÜNDE HEYECANLANDI
Ed Sheeran, geçen hafta sonu takımın uzatma dakikalarında attığı golle galibiyete ulaşması esnasında tribünde heyecanlı ve coşkulu haliyle objektiflere yansımıştı.
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ÇEYREK FİNAL HEYECANI AYNI GÜN
Öte yandan çeyrek finalde İngiltere, cumartesi günü İsviçre ile karşılaşacak. Türkiye ise aynı gün rakibi Hollanda ile mücadele edecek.
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