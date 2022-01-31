Sheeran, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Diğerleriyle temasımı çok kesmedim, sadece bu teması sınırladım. Birkaç günde bir oturup dizüstü bilgisayarımı açıp bir seferde 10 e-posta yanıtlıyorum. E-postaları gönderiyorum ve bilgisayarımı kapatıyorum. Sonra hayata geri dönüyorum ve bunalmış hissetmiyorum.