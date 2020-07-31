İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanmaya başladı.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.

NÖBETÇİ ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Bugün resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler (aksi belirtilmediği sürece) 31 Temmuz 2020 Cuma tüm gün ve yarın sabaha kadar nöbetçi olarak çalışacaktır. 31 Temmuz Cuma akşamından 1 Ağustos C.tesi sabahına kadar.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ